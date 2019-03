CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 25 Marzo 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno messo a soqquadro l’appartamento al terzo piano, hanno preso gioielli e denaro nella cassetta di sicurezza. Ma hanno anche picchiato l’anziana e, con scotch e fascette, l’hanno bendata e imbavagliata. È questo il film dell’aggressione sfociata ieri nell’omicidio di Stefanina Fragliasso, casalinga napoletana di 76 anni, madre di quattro figli e cugina del magistrato Nunzio Fragliasso, trovata morta sul letto della casa in via Santa Lucia Filippini 176, a Gianturco, periferia industriale della città, dove la donna abitava con il marito.Alle 11.25 il coniuge, Salvatore Russo, ha aperto la porta con le chiavi, senza segni di effrazione: è entrato assieme all’ultimogenito Gennaro che, per primo, ha visto in faccia l’orrore, ha urlato e ha abbracciato quel corpo massacrato. Ora si dispera: «Povera mamma mia, che cosa ti hanno fatto», piange il quarantenne sul pianerottolo, invocando giustizia. Ma c’è anche altro che tormenta quest’uomo distrutto dal dolore: alle 10.30 Gennaro Russo ha sentito strillare nello stabile, e ha avuto la sensazione che proprio sua madre avesse chiesto aiuto. «Era in macchina con me, all’altezza di quella Madonnina, sotto il palazzo: se fossimo rientrati avremmo potuto sorprendere sul posto i rapinatori», aggiunge Salvatore, sentito dagli inquirenti nel salotto dell’appartamento accanto al suo, trasformato in centrale operativa per dare immediatamente il via alla caccia agli assassini.Le indagini puntano innanzitutto a chiarire quanto accaduto nel giro di 90 minuti. Alle 10.30 il commerciante è infatti andato a fare rifornimento di gas con l’auto e, lungo il tragitto, ha provato con insistenza a chiamare la moglie, sia sul telefonino che sul numero fisso.