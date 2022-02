«Il 20 dicembre 2021 è stata approvata in Italia la legge delega sulla disabilità. Federica, come molti altri, aspetta che lo Stato si accorga di lei. E resta, ancora una volta, senza voce». Questo il messaggio e il video condiviso dall'associazione Tutti a scuola «per aiutare Federica a far sentire la sua voce».