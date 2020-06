Lei a Napoli e lui in Colombia, si muove la Farnesina: siamo al lavoro

Ancora nulla di fatto per il ricongiungimento della giovane napoletana, Francesca Caputo, con il marito sudamericano, German Farias Elgueta, bloccato in Colombia a causa del Covid dallo scorso gennaio, quando - dopo circa due mesi di permanenza a Napoli in occasione della nascita del figlio - è ripartito alla volta di Bogotà. Secondo il loro programma, German sarebbe dovuto tornare qui in città i primi giorni di marzo per prendere la famiglia e rimpatriare insieme con loro. Niente di tutto questo: a distanza di circa cinque mesi, il ricongiungimento non si è ancora reso possibile. Al lavoro l'Ambasciata italiana a Bogotà e la Farnesina nel tentativo di trovare una soluzione in grado di risolvere il problema. In una nota è proprio la Farnesina a fare sapere che - tramite la rete diplomatica - «rimane in stretto contatto con il signor Farias e con la sua famiglia per facilitarne il ricongiungimento» aggiungendo che, «ad oggi, le limitazioni ai viaggi dai Paesi extra-europei rimarranno in vigore solo fino al 30 giugno». Anche se - vale la pena sottolinearlo - la Colombia ha annunciato lo stop dei voli fino al 31 agosto, quindi, in ogni caso, per tornare in Italia, Farias dovrebbe essere imbarcato su un volo umanitario.

La Farnesina fa anche sapere che German «si è messo in contatto con l'Ambasciata italiana a Bogotá solo il 28 aprile, quasi due mesi dopo la proclamazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale in Colombia e la sospensione, il 23 marzo, dei voli internazionali da e per il Paese». È chiaro che - nel rispetto del lockdown e della totale emergenza che in quei giorni affliggeva il mondo intero - la famiglia Farias ha atteso con pazienza che la situazione cominciasse a normalizzarsi prima di provare a ricongiungersi. In ogni caso - prosegue la Farnesina - «l'Ambasciata ha subito risposto per cercare di fornire ogni aiuto possibile». «A fronte dell'emergenza sanitaria globale, che ha reso difficile il rimpatrio anche di tanti cittadini italiani, - si legge ancora nella nota - è stata sospesa la possibilità per i non residenti di rientrare in Italia: il signor Farias è cittadino cileno e non è residente in Italia. L'Ambasciata ha comunque fatto presente al signor Farias la possibilità di presentare domanda per un visto di ricongiungimento familiare - per cui è necessario un nulla osta rilasciato dalle Autorità di Polizia in Italia, del quale, a quanto ci risulta, né il signor Farias né la moglie hanno mai fatto richiesta». Vero: le richieste alla Prefettura sono state inoltrate solo l'altro giorno, quando, alla coppia è stata comunicata la necessità di farlo.

