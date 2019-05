Lunedì 20 Maggio 2019, 13:50

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vicaria Mercato hanno arrestato A.M. 29enne napoletano, per il reato di maltrattamenti in famiglia.I poliziotti sono intervenuti poco dopo le 03.00 di questa mattina presso l’Ufficio denuncia della Questura, dove una giovane donna si era recata in seguito alle minacce ed alle percosse ricevute dal ex compagno.La donna mentre veniva medicata dai medici del 118 giunti in Questura riceveva una telefonata dall’ex compagno che minacciava di uccidere i loro due bambini di uno e due anni se non fosse immediatamente tornata a casa. Prontamente la volante ha raggiunto l’abitazione della coppia nel quartiere decumani. L’uomo all’arrivo della Polizia perseverava nel suo atteggiamento di minacce. L’uomo è stato arrestato mentre i bambini affidati alla madre.