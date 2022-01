Leonardo «blinda» il futuro: 20 giorni di Cig a rotazione

Dopo una non stop di quasi due giorni di confronto è stato ratificato ieri pomeriggio l'accordo sulla cassa integrazione negli stabilimenti aeronautici campani della Leonardo di Pomigliano e Nola e in quelli pugliesi di Grottaglie e Foggia. Un accordo che sconfessa i ferali annunci di due mesi fa e che pone le basi per il rilancio e lo sviluppo della divisione aerostrutture dislocata nel Mezzogiorno. In particolare a Pomigliano e a Nola la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati