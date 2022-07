Leroy Merlin, salvi i 40 addetti di Covisian: scongiurato il trasferimento a Gallipoli

Continueranno a lavorare in appalto per Leroy Merlin e, soprattutto, con gli stessi profili orari, inquadramento e scatti di anzianità che avevano in precedenza: salvi 40 dei 68 lavoratori Covisian spa, la società che ha perso, a favore della subentrante Call2Net, la commessa con l'azienda francese operante nella grande distribuzione e specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Si è conclusa positivamente, dopo giorni di tribolazione e scioperi, quindi, la vertenza a difesa dei lavoratori dopo il cambio di appalto. Tutti i dipendenti ex Covisian, con il requisito di sei mesi di impiego continuativo ed esclusivo sulla commessa, avranno infatti salva la propria occupazione e potranno essere assunti da Call2Net. Non solo. Come fortemente richiesto dai sindacati, la clausola sociale sarà applicata nel rispetto della territorialità e garantendo a tutti i lavoratori pari condizioni economiche e contrattuali rispetto a quelle già vantate.

«Con l'accordo dei sindacati sono stati salvati 40 lavoratori di Covisian: è un risultato importante per la determinazione con il quale è stato sostenuto e anche perché sancisce l'applicazione della clausola sociale nel cambio di appalti rispettando il principio della territorialità» sottolinea Gianluca Daniele, segretario generale della Slc Cgil Napoli. «Si tratta di un risultato fondamentale per il prosieguo, ottenuto grazie alla caparbietà di tutti i lavoratori che, con grande consapevolezza, hanno sostenuto appieno l'azione sindacale» dice Gisberto Rondinella, sempre della Slc Cgil. Le prospettive iniziali erano nere: l'azienda subentrante Call2Net aveva sin da subito dichiarato di voler spostare la forza lavoro a Gallipoli, rivedendone profili orari e inquadramenti al ribasso. Un'ipotesi fortunatamente scongiurata dai sindacati che ora esprimono soddisfazione sul risultato e confermano il proprio impegno per evitare i licenziamenti già annunciati da Covisian per altri trenta dipendenti circa non oggetto di clausola sociale.

Ad Arzano, con la disoccupazione, intanto, cresce anche il numero di emigranti. Nell'ultimo ventennio la città ha perso circa il 25 per cento dei suoi residenti arrivando oggi a contare circa 31.800 abitanti. E il lavoro, secondo indagini socio demografiche, è una delle cause principali di abbandono del territorio.