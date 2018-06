Lettera dei cittadini del Vasto al sindaco de Magistris: «La invitiamo a casa nostra per una settimana»

Giovedì 14 Giugno 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 09:53

«Invitiamo lei, o in alternativa un suo delegato, a vivere insieme a noi per una settimana. Potrà così toccare con mano quali e quanti problemi si riversano nei luoghi frequentanti anche dai nostri figli tutte le volte che sono costretti a transitare per le strade del quartiere, quando non sono barricati in casa». Questo uno dei passaggi contenuti all’interno di una lettera che i cittadini del quartiere Vasto, dell’area di Piazza Garibaldi e di Porta Nolana, hanno inviato al sindaco di Napoli Luigi de Magistris.«Siamo al limite della vivibilità diurna e notturna» si continua a leggere, «a causa della massiccia presenza di extracomunitari, tra i quali vi sono elementi che si comportano in completo spregio delle più elementari regole del vivere civile. Questi fatti e questi comportamenti si uniscono alle già pesanti situazioni dovute alla presenza di micro e macro "criminalità" "nostrana" con le quali facciamo i conti da sempre».E' solo l’ultima iniziativa messa in campo da un gruppo di cittadini che ogni giorno vive in una delle aree più problematiche della città. Dopo le proteste, le marce e le iniziative – anche in sinergia con alcuni degli extracomunitari integrati su territorio – adesso sembra essere venuto il momento di una lettera che raccoglie tutto il rammarico e la frustrazione di chi da tempo si batte per il degrado del quartiere.«Se accetterà potrà essere ospite di una famiglia del Vasto” si legge ancora, “che già si è resa disponibile avendo camere e servizi adeguati e che mette a disposizione gratuitamente. In attesa del suo riscontro la salutiamo dalla Napoli che non è sulle cartoline».