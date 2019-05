Lettera da Parigi: coppia di turisti ringrazia l'ospedale Pellegrini di Napoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lettera per ringraziare Napoli e l'ospedale che gli ha salvato la vita. Stavolta c'è una storia di buona sanità nella busta indirizzata al Vecchio Pellegrini e spedita da Parigi. La lettera recapitata al presidio della Pignasecca, è stata scritta a mano da una coppia di turisti francesi che nel mese di aprile, avevano trascorso qualche giorno di vacanza a Napoli.Il malore accusato dal parigino, durante una visita in città, si era rivelato una patologia grave che aveva reso necessario il suo ricovero ospedaliero.«Ci avevano detto di non fidarci degli ospedali a Napoli-ha confidato la coppia ai sanitari- ma dobbiamo far sapere a tutti che siete straordinari». I ringraziamenti e gli elogi citati nella lettera sono rivolti alla struttura ospedaliera e, in particolare alla dottoressa che prese in carico il paziente straniero.«Volevo ringraziarti dal profondo del mio cuore - scrive l'uomo a cui i medici hanno salvato la vita - senza di te tutto sarebbe stato più doloroso». «Se sarai a Parigi non esitare a contattarci» aggiungono i francesi rivolgendosi a Caterina Vespoli, medico del pronto soccorso che si occupo'dell'uomo.Infine chiedendo perdono per l'italiano tradotto da Google, la coppia di francesi saluta e ringrazia Napoli, promettendo di tornarci presto.