Martedì 23 Luglio 2019, 08:31

Ha il divieto di avvicinamento all'ex moglie e al nuovo compagno, ma non si rassegna. Li apposta, li minaccia, li insulta, li pedina e arriva quasi a speronarli con l'auto, durante un folle inseguimento tra le stradine di Lettere, paesino adagiato sui monti Lattari. Un'escalation avvenuta in pochissimi giorni. In appena una settimana, il giudice ordina gli arresti domiciliari per A.T., 34 anni, operaio, già noto alle forze dell'ordine proprio a causa dei suoi comportamenti ossessivi nei confronti dell'ex moglie 32enne e del suo attuale compagno, un 37enne. Tutti i protagonisti della vicenda sono residenti a Lettere, in tre abitazioni diverse che distano poche centinaia di metri l'una dalle altre.