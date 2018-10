Sequestrati laboratorio di fuochi d'artificio abusivo e armi trovate poco distanti

Lunedì 15 Ottobre 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 11:59

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli ha eseguito un sequestro di fuochi d'artificio rinvenuti all'interno di un casolare in una area coltivata del comune di Lettere, dove la lavorazione avveniva in maniera artigianale e senza alcuna cautela per la pubblica incolumità. All'interno dell'opificio, i finanzieri hanno sequestrato oltre 1200 ordigni artigianali già pronti per la vendita, oltre 5 mila semilavorati in procinto di essere confezionati ed oltre 50 kg di miscela esplosiva.Nelle immediate adiacenze, hanno inoltre rinvenuto 5 fucili da caccia (2 di questi con colpi in canna), occultati all'interno di cavità ricavate in alberi d'ulivo, 1 carabina di precisione, 1 pistola d'epoca, 1 silenziatore e più di 800 proiettili di vario calibro, nascosti all'interno di bottiglie di plastica a loro volta sotterrate. Il materiale è risultato tutto di provenienza illecita. Sul posto, infine, sono state trovate decine di piante di marijuana in avanzato stato di maturazione, alte oltre 2 metri, pronte per essere tagliate e vendute.