«Liberate la notte», protesta e mascherine contro il depuratore a Licola

Tutte le sere si danno appuntamento davanti ai depuratori per dire basta alla puzza che da giorni infesta il quartiere. È la protesta delle mascherine in corso da domenica a Licola, dove cittadini e comitati stanno dando vita a sit-in nel piazzale dell'impianto di depurazione di Cuma-Licola, indiziato numero uno per l'incremento dei miasmi che nelle ultime settimane stanno costringendo i residenti a barricarsi in casa a causa dell'aria irrespirabile. «Mo' basta puzza, fateci respirare» è lo slogan dei manifestanti preoccupati anche per le ripercussioni sulla salute: chiedono la fine di cattivi odori e miasmi e l'installazione di centraline di un ente terzo come l'Arpac per il monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi di abitazioni e scuole.



Il depuratore dallo scorso anno è interessato da lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione che, come da cronoprogramma, sarebbero dovuti terminare proprio in questi giorni, con l'entrata in funzione a pieno regime a novembre. Lavori, dal costo di circa quaranta milioni, commissionati dalla regione Campania ed eseguiti dal consorzio Pizzarotti-Suez in virtù di un contratto quinquennale da oltre cento milioni che comprende anche la gestione del depuratore. «Le coperture delle parti più odorose sono in fase di completamento e appena collegheremo il sistema di odorizzazione questi odori verranno abbattuti; non definitivamente in quanto si tratta di un impianto di depurazione in una zona molto urbanizzata. Nel frattempo vogliamo fare dei saggi per capire esattamente questi odori da dove arrivano e avere una mappatura» ha detto il responsabile dell'azienda Giorgio Molinari, che ha incontrato i manifestanti durante un sit-in annunciando che saranno installati delle centraline, dette anche nasi elettronici, per verificare l'origine e la composizione dei miasmi. Accanto all'impianto di depurazione di via Montenuovo Licola Patria, infatti, sorge anche un sito per il trattamento di rifiuti solidi e liquidi non pericolosi; e, a poca distanza, ci sono l'alveo dei Camaldoli, il canale abruzzese e il canale di Quarto che spesso hanno convogliato liquami in mare. «Stiamo cercando di capire da cosa sono determinati questi cattivi odori e se è cambiato qualcosa nella linea di depurazione e trattamento dei fanghi. L'amministrazione è sempre stata al fianco dei cittadini con sopralluoghi continui nell'impianto, dialogando con la Regione e organizzando incontri pubblici. I nuovi sistemi, dissero i tecnici, avrebbero consentito di gestire i fanghi con processi evoluti ed a bassissimo impatto ambientale. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando» ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. © RIPRODUZIONE RISERVATA