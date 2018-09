Venerdì 14 Settembre 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 12:03

Arrestati Raffaele Vitiello, 27enne di Trecase, Benito Cioffi, 27 anni, di Torre Annunziata e un complice ricercato, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che con volto coperto e armati di pistola sono entrati in un supermercato di Sant’Antonio Abate da dove hanno portato via un bottino di circa 1.300 euro. I tre sono fuggiti poi in sella a uno scooter Honda-sh rubato ad Angri nel pomeriggio, ma sono stati notati da un ispettore di polizia del commissariato di Torre del Greco che, libero dal servizio, non li ha persi di vista e ha richiesto rinforzi.In pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Sant’Antonio Abate e dell’aliquota radiomobile di Castellammare di Stabia. Fermato lo scooter, l’ispettore ha bloccato Vitiello, i carabinieri hanno rincorso e preso Cioffi mentre fuggiva a piedi; il terzo è ricercato. I primi 2 sono stati arrestati, il terzo denunciato, a vario titolo per rapina in concorso aggravata dall’uso delle armi, furto e ricettazione. Il bottino e lo scooter sono stati restituiti agli aventi diritto, gli arrestati sono ora in carcere.