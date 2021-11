«Libretto sanitario, bene la formazione online ma gli esami vanno svolti in presenza»

Stop agli esami on-line per ottenere il via libera alla manipolazione di alimenti. «Accogliemmo questa notizia con grande entusiasmo - spiega Luca Lanzetta, presidente del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di formazione autofinanziate – e con altrettanto rammarico prendiamo atto che ancora c'è chi effettua esami a distanza. Un fatto inammissibile. L'esame dovrebbe svolgersi in presenza, sotto il controllo di un commissario proveniente dall'Asl stessa, o dalla Regione Campania». La pandemia ha portato alla formazione on-line. «Ma per l'esame è diverso», ribadisce Lanzetta.

