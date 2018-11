Libri fotocopiati, blitz della Finanza: sequestrati 2mila master, 4 denunce

Martedì 6 Novembre 2018, 09:48

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una serie di controlli nelle copisterie delle zone limitrofe ai poli universitari della città e la facoltà di Agraria, a Portici. Al termine del servizio, gli operanti hanno sequestrato circa duemila testi universitari, sia in formato cartaceo che elettronico, nonché un locale commerciale di circa 40 metri quadri, 5 fotocopiatrici professionali, 2 pc e un hard disk portatile, nei confronti di 4 cartolerie-copisterie, tutte riconducibili a soggetti napoletani, sia nei pressi di via Mezzocannone che del dipartimento di Agraria di Portici. I predetti responsabili sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria per le violazioni previste dalla normativa di settore. La legge 633/1941 consente infatti la riproduzione di opere dell'ingegno pubblicate per la stampa, esclusivamente «per uso personale» del cliente, previo pagamento di un compenso forfettario che ciascun punto di riproduzione deve corrispondere alla Siae. In ogni caso, tuttavia, la norma non consente di fotocopiare l'intero volume, ma solo una parte: il limite massimo è fissato al 15% di ciascun testo.