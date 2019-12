Libri in cambio di rifiuti recuperati in strada, l'iniziativa in una libreria di Portici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portici – La cultura come antidoto all’inciviltà. Da qualche giorno, infatti, nella libreria “Libridine” è partita l’iniziativa ‘Non rifiutiamoci un libro sospeso’, ovvero una sorta di premio per ogni cittadino che consegna tre lattine o tre bottigliette recuperate dalla strada. In cosa consisterà il premio è già palese dal titolo del progetto: un libro . I proprietari dell’attività hanno difatti messo a disposizione dei porticesi una serie di volumi che potranno ottenere in cambio, portando dietro dei rifiuti abbandonati, in particolare lattine o bottigliette. Una volta avvenuto lo scambio, i cittadini sono poi invitati a pubblicare sui social della libreria una foto che attesti la partecipazione all’iniziativa.Una ingegnosa trovata - che fra l’altro può contare sul patrocinio morale dell’amministrazione guidata dal sindaco- che renderà sicuramente più colti e più responsabili i residenti. Già da tempo, ormai, la nota libreria porticese sta lanciando una serie di iniziative accattivanti per poter contrastare la crisi che affligge il settore. Un intento che non è sfuggito all’attenzione dei cittadini, affezionati sia al negozio che ai titolari, che a seguito dell’appello per tenere in vita quell’attività, hanno aderito con entusiasmo ai vari appuntamenti.In questo caso, per far proseguire con successo il progetto, sarà sufficiente acquistare un libro nuovo o usato da lasciare in sospeso. Un piccolo gesto che avrà molteplici benefici, a partire dall’ambiente.