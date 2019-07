Libri ed enciclopedie buttati per strada come rifiuti salvati da una biblioteca

Sabato 6 Luglio 2019, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri classici ed enciclopedie gettati come rifiuti. Ieri sera lo scatto che ha fatto il giro dei social e fatto gridar allo scandalo. Sotto un portone del centro di Castellammare, i libri erano affianco all'immondizia.Un gesto assurdo a detta di molti, che però ha trovato un lieto fine, visto che alcuni volontari della Fondazione Oiermo di via Annunziatella ( che si occupano di corsi anche per disoccupati oltre che di progetti sociali) li ha recuperati per portarli nella loro biblioteca. Perché la cultura non merita di finire nella spazzatura- come dicono in coro alcuni cittadini - e i libri non sono mai fuori moda.