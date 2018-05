In auto due buste di marijuana, a casa il libro mastro della droga: arrestato

Martedì 29 Maggio 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 20:27

I poliziotti del commissariato Portici-Ercolano hanno arrestato Francesco Sannino e Ciro Bosso, entrambi di Portici, rispettivamente 47 e 19 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nel corso di un’attività dedita al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti si sono appostati in via Arlotta, nei pressi del mercato coperto, e hanno notato un’autovettura con a bordo due persone, tra cui Sannino, già noto alla polizia per specifici precedenti di polizia. A seguito del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di una borsa colorata appartenente al 47enne due buste di cellophane trasparenti contenenti marjuana e la somma di 250 euro. Nella vettura, condotta dal 47enne, sono state ritrovato anche due bustine di cellophane contenente 1,9 grammi di marjuana e 505 euro e bustine di cellophane.Nel garage in uso a Sannino, gli agenti hanno rinvenuto 717 grammi di hashish, nella sua abitazione 1.925 euro suddivise in vari tagli e diversi manoscritti con sopra indicate cifre e nomi rigurdanti attività di spaccio.Nell’abitazione del 19enne sono stati ritrovati diversi manoscritti con cifre e nomi riconducibili all’attività di spaccio.