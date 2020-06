Napoli, licenziato il vigile urbano che vendeva posti nel Comune

Sono passati 4 anni con in mezzo una doppia inchiesta - e una e una doppia inchiesta - una della Procura e l'altra interna alla polizia municipale - da quel febbraio del 2016, ma alla fine il vigile urbano che incassava mazzette dopo essersi venduto un «posto sicuro» nel corpo dei caschi bianchi è stato licenziato. Fu un video a incastralo mentre incassava 5mila euro e a pubblicarlo fu Il Mattino in esclusiva. All'epoca il Comune stava organizzando un concorso di qui l'idea della truffa. Soldi - la cosiddetta prima rata di una somma complessiva che doveva essere di 30mila - che l'ormai ex poliziotto municipale si fece dare in cambio della promessa di intercedere presso la commissione esaminatrice di un presunto concorso a vigile urbano del Comune di Napoli da bandirsi, a suo dire, dapprima nell'anno 2017 e poi nell'anno 2018. Ma la persona che ha dato i soldi al vigile urbano dopo un po' di tempo si è accorta che è stata vittima di un raggiro di qui la denuncia e le intercettazione telefoniche che hanno dato il via definitvo alle indagini . La Procura ha delegato le indagini agli stessi colleghi dell'agente incriminato. Il comandante del corpo Ciro Esposito ha demandato per le attività investigative l'Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale coordinata dal capitano Giuseppe De Martino che ha individuato il poliziotto municipale infedele. I fatti contestati dal gip Marco Giordano, afferiscono al settembre 2016 quando il dipendente aveva prospettato al denunciante dei fatti di potergli garantire, grazie a presunte «conoscenze» che vantava nelle commissioni d'esame, il superamento del concorso. Per il poliziotto municipale le indagini hanno quindi portato prima all'interdizione e poi al licenziamento. Una vicenda condita da azioni disciplinari - contro il poliziotto municipale - per reati connessi alla sua condotta.



Dall'indagine interna ai caschi bianchi è emerso che «il dipendente ha assunto un grave comportamento che si pongono in netta contrapposizione anche rispetto al ruolo ricoperto dal dipendente medesimo in quanto appartenente al corpo di Polizia Locale». Un dato quest'ultimo che è stato l'elemento dirimente per il licenziamento del vigile urbano: « il mandato istituzionale prevede, tra le altre cose, la lotta al crimine e il controllo finalizzato al rispetto delle leggi ed accertata pertanto la gravissima responsabilità del dipendente si è proceduto all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso».