Liceo Boccioni-Palizzi: muffa e infiltrazioni a causa del maltempo

Dopo le forti piogge della scorsa settimana, l’edificio che ospita il liceo artistico Boccioni-Palizzi a piazzetta Salazar è colpito dalle infiltrazioni che stanno continuando a causare muffa e perdite dal soffitto e l’allagamento dei locali.

Diversi studenti si sono rivolti al consigliere regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli, per segnalare quella che è, a detta loro, una «pericolosa situazione». «Siamo in pericolo» dicono gli alunni, lanciando l'allarme. Il consigliere ha condiviso la situazione sui suoi canali social.

«Abbiamo chiesto alla direzione scolastica, tramite nota, di essere informati e aggiornati sulla situazione dell’edificio e delle verifiche per capire se gli studenti, i docenti e tutto il personale siano al sicuro» ha dichiarato il consigliere Borrelli. «Le scuole napoletane e campane stanno vivendo un momento molto difficile e le strutture non sono in grado di supportare le allerte meteo, in realtà neanche una semplice pioggia. Bisogna prenderne atto e intervenire prima che possa accadere qualcosa di brutto».

Un cittadino risponde così al post: «Dove è la novità? Le scorse votazioni, la scuola si è allagata. Sono passati mesi, ma alla fine non si risolvono i problemi, anzi, si trasportano sempre più avanti perché intervenire per pochi spiccioli non conviene».