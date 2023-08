La vicenda di Ilenia Fariello non è passata inosservata. Il ministro Giuseppe Valditara dopo l’articolo del Mattino si è mosso immediatamente per trovare una soluzione al problema causato dal liceo Vico. La brillante studentessa del corso quadriennale classico Cambridge, che a pochi giorni dagli scrutini con una media di 9,38, e conseguente ammissione alla quarta e ultima classe del suo percorso didattico, aveva ricevuto una raccomandata dalla dirigente Maria Clotilde Paisio in cui le comunicava che da settembre sarebbe passata alla quarta classe del normale corso quinquennale perché troppo giovane per iscriversi al quadriennale.

APPROFONDIMENTI Studenti scuola Torre da ricollocare: scontro con l'opposizione Un anno di prevenzione: il bilancio dell'Alts. Fortini: fondamentale il lavoro nelle scuole Benevento, da hotel a studentato la scommessa del President

L’errore, ammesso dalla scuola, sarebbe avvenuto al momento dell’iscrizione (nel gennaio del 2020) ma è stato rilevato solo tre anni dopo, con conseguente choc emotivo e psicologico della ragazza, che sta vivendo questa decisione come una bocciatura. Ma ora il ministro dell’Istruzione e del Merito ha ascoltato l’appello della madre Viviana Vitolo e l’errore burocratico potrà essere risolto a tutela del percorso scolastico di Ilenia.

«Ho segnalato al direttore dell’Usr Campania il caso della studentessa 16enne di Napoli affinché sia tutelato il suo percorso scolastico, e venga fatta una verifica sulle eventuali responsabilità. All’esito della verifica prenderemo conseguenti provvedimenti». Le parole del ministro Valditara sono tanto sintetiche quanto chiarissime. Il percorso didattico di Ilenia Fariello ha la precedenza su un errore commesso dal liceo Vico oltre tre anni fa e che oggi non può ripercuotersi sulla brillante studentessa.

Anzi, il ministro fa presente che saranno verificate «eventuali responsabilità» e saranno presi provvedimenti su chi ha creato questo pasticcio rilevato dopo tre anni, e che da un mese ha messo a soqquadro la vita della studentessa. In particolare, sebbene la famiglia abbia inviato - come richiesto - tutta la documentazione con cui si prova che Ilenia non ha usufruito di nessuna abbreviazione scolastica precedente (documenti inviati anche al Mattino), la dirigente Maria Clotilde Paisio nella sua raccomandata ha gettato ombre dichiarando che invece la documentazione non c’è.

Accettare iscrizioni al primo anno di studenti che compiono 14 anni dopo il 30 aprile (Ilenia Fariello è nata nel luglio 2007) è comunque una pratica accettata se non ci sono state anticipazioni precedenti, e come documentato in una precisazione del gennaio 2019 firmato dall’allora capo dipartimento del Ministero proprio sul percorso quadriennale. E infatti ci sono anche quest’anno studenti diplomati non ancora 17enni: Luigi Maccariello di Casapulla li compirà a fine agosto e si è il diplomato alla quadriennale del liceo scientifico Garofano di Capua; Simone Piccirillo invece li compirà a ottobre e si è diplomato alla quadriennale dell’istituto Galilei Vetrone di Benevento.

Senza creare stress con la scioccante decisione presa dal Vico («peraltro comunicata solo per raccomandata e neanche anticipata da una telefonata di rammarico», precisa mamma Viviana) e far interrompere un percorso didattico, già di per sé tutelato dalla legge italiana che garantisce la continuità didattica, la giurisprudenza offre una soluzione che la dirigenza avrebbe potuto utilizzare. Si tratta del legittimo affidamento, un principio fondamentale dell’azione amministrativa che tutela l’interesse del privato quando subisce un errore causato da atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione, qual è una scuola.

I tre anni scolastici di percorso quadriennale di cui ha beneficiato Ilenia non possono quindi essere revocati in funzione di tale principio. Altra opzione, richiedere l’abbreviazione per merito: il Ministero fa tenere l’esame di Maturità alla fine del quarto anno allo studente di una quinquennale meritevole a determinate condizioni. A decidere comunque è stato il ministro Valditara, che ha tutelato il percorso didattico di Ilenia Fariello.