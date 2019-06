Abusi nel liceo Vico a Napoli, l'accusa della studentessa al prof: ​«richieste» in cambio dei voti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Giugno 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 23:04

È stata una scenata di gelosia a scatenare lo scandalo hot al Vico. Una sorta di travaso di bile da parte di una ragazzina non ancora sedicenne, che aveva vissuto un rapporto di complicità con il suo professore, e che si era sentita tradita dopo aver scoperto qualcosa, a suo giudizio, di particolarmente grave. In sintesi, consultando il cellulare dell’amica, la ragazza aveva scoperto che il prof aveva messo in campo lo stesso approccio intimo con un’altra studentessa, per altro amica del cuore della prima ragazzina. È a questo punto che la cosa viene fuori con tutta la sua violenza, travolgendo in pieno la vita delle persone che di volta in volta finiscono nel cono delle indagini.