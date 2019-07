Domenica 7 Luglio 2019, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Grande festa sulla spiaggia libera di Licola quest'oggi per la ditribuzione dei conetti gettacicche e per l'istallazione dei cestini gettarifiuti differenziati. L'assessorato all'ambiente del comune di Pozzuoli ha organizzato insieme all'associazione Licola mare pulito di Umberto Mercurio una mattinata di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, della spiaggia e del mare di Licola, che oggi appariva più trasparente e pulito che mai, dedicata ai tantissimi bagnanti che affollavano la spiaggia. Tutti contenti di ricevere l'utile gadget, donato alla comunità da un gruppo di imprese del territorio, che l'associazione a fine giornata passa a ritirare.Una giornata di festa anche per porre l'attenzione degli avventori sulla presenza di cestini gettarifiuti differenziati, nella speranza che la sperimentazione vada a buon fine e che vengano utilizzati più dei bidoni dell’indifferenziata che, con il passare delle settimane, andranno a scomparire. L’assessorato terrà monitorata l'attività sulla spiaggia per capire come spingere sempre di più una raccolta differenziata di qualità."Sono queste le iniziative che fanno bene al territorio - spiega la vice sindaco Fiorella Zabatta -. É la dimostrazione tangibile che la collaborazione tra pubblico e privato porta sempre buoni risultati. Le attività che le associazioni svolgono sul territorio, con l'aiuto ed il supporto dell'ente pubblico, sono meritorie: in questo caso coinvolgono anche i cittadini e i ragazzi del posto. Sappiamo, infatti, che le cicche di sigarette sono una delle principali cause dell'inquinamento delle spiagge e del mare, dopo i cotton fioc. L'esperimento di portare la raccolta differenziata anche sulle spiagge di Licola, inoltre, è un'ulteriore sfida che l'Assessorato mette in campo. Tireremo le somme tra qualche settimana e capiremo come orientarci per delle azioni mirate sul territorio, cercando sempre di coinvolgere le associazioni locali che sono la parte sana e il fiore all'occhiello della città".