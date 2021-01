Escalation di furti nelle ultime settimane nella fascia costiera tra Licola e Lago Patria. L'ultimo raid è stato messo a segno la notte scorsa in prossimità dello svincolo della Strada Statale 7 Quater Domitiana ai danni di una ditta che opera nel settore dell'edilizia. La banda di malviventi era composta da almeno quattro persone, tutti con il volto coperto da passamontagna, e con un visiera con tanto di luce sulla fronte. Erano circa l'una di notte quando i ladri si sono aperti un varco da una finestra laterale che hanno sfondato, facendo in questo modo anche cadere a terra un armadio da esposizione. Una volta all'interno, uno dei malviventi ha aperto la porta principale al resto della banda, tutti con in mano arnesi da scasso e piedi di porco, che in maniera furtiva si sono introdotti nel deposito. I ladri hanno così messo a segno il loro losco piano portando via tutte le attrezzature e il materiale che hanno trovato dinanzi nei locali. Poi, una volta completato il raid sono saliti su un furgone e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. L'intero colpo è stato però ripreso dalle telecamere di video sorveglianza dell'esercizio commerciale dove si vedono chiaramente le varie fasi del colpo. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine che stanno indagando e hanno acquisito le immagini per cercare di dare un volto ai componenti della banda.



Purtroppo però i residenti sono esausti soprattutto per la serie di furti che sono stati messi a segno dalla vigilia delle festività natalizie e in queste settimane a diverse auto in sosta, lasciate dalle persone anche solo per pochi minuti per andare in un negozio. L'ultimo è accaduto la sera di San Silvestro intorno alle ore 17, quando un uomo aveva parcheggiato la propria autovettura ed era sceso per comprare le sigarette. Pochi minuti e al ritorno ha avuto la brutta sorpresa: lunotto posteriore rotto con i malviventi che hanno portato via le buste della spesa che lo sventurato aveva fatto per la cena dell'ultimo dell'anno. «Non è possibile continuare così, siamo privi di fermarci anche solo per pochi istanti - ha dichiarato l'uomo che preferisce restare nell'anonimato - Ho subito un danno molto costoso, è la terza volta che mi accade in due mesi. Siamo ormai schiavi di questa gente che danneggiano solo lavoratori in crisi o disoccupati. Oggi purtroppo anche la riparazione di un finestrino pesa sull'economia familiare. Per muoversi nella nostra zona c'è bisogno per forza dell'auto. Ma l'assurdo di oggi è che i poveri rubano ad altri poveri».



La gente è esasperata e sono diverse le denunce presentate negli ultimi mesi a carabinieri e polizia. I residenti però hanno deciso di muoversi anche in proprio con dei gruppi whatsapp o social in caso di un pericolo. Come il gruppo privato Liternum Sicura dove appena un membro si accorge che qualcosa non va, prima chiama le forze dell'ordine e, poi, informa il resto dei membri.



