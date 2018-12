Domenica 30 Dicembre 2018, 15:56

POZZUOLI. Urla, gente impaurita con un motorino e un auto incendiata. E’ accaduto poco prima delle ore 14 in via Tagliafuco a Licola Mare. “C’è stata prima una rissa tra extracomunitari ma non sappiamo il motivo - spiega Manuela Iacoletti, una residente -. Poi, hanno incendiato un motorino e un auto con le fiamme che hanno lambito i nostri palazzi arrivando le fiamme al terzo piano. Abbiamo avuto paura per la nostra incolumità”. La gente nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco ha iniziato a spegnere l’incendio con secchi e pompe. Poi una volta giunti i pompieri è stato domato il fuoco. Gli extracomunitari oggetto della rissa si sono invece dileguati. “Non è la prima volta che accadono risse del genere, c’è bisogno di maggior prevenzione e presenza di forze dell’ordine”, ha affermato Umberto Mercurio di Licola Mare Pulito.