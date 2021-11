Licola: spunta l'albero di Natale a mare, realizzato dai volontari

«Forza bambini, addobbiamo l'albero del Mare con l'aiuto dei vostri genitori». Con un post pubblicato su Facebook, accompagnato dall’Hastag #natalealicola, Umberto Mercurio, presidente e portavoce dell’associazione Licola Mare Pulito, annuncia l’iniziativa di un albero di Natale solidale a Licola Mare, nei Campi Flegrei.

APPROFONDIMENTI IL VULCANO Campi Flegrei, ricostruiti in tempo reale la struttura e i processi... FINE ART «I pilastri del cielo», un'opera d'arte sulla... LA BONIFICA Bagnoli, il Comune di Napoli punta su ex area Nato e lido Pola IL CICLISMO Giro d'Italia 2022 sul lungomare: la tappa a Napoli e ai Campi... L'AMBIENTE Pesca nel Fusaro: 85 chili di mitili sequestrati, sette denunce

L’iniziativa, spiega Mercurio, nasce da un’idea comune: «Assieme ad altri due volontari, Francesco Maiorano e Francesco Fattore, abbiamo sistemato un albero di Natale ecologico nell’area giochi che ospita la “Madonnina dei Canali”, davanti la foce di Licola. A riempirlo di addobbi e palline colorate, saranno i più piccoli, accompagnati dai propri genitori».

L’area giochi di Licola Mare, nasce come interscambio di giocattoli per i bambini bisognosi, in sostanza: “porta un giocattolo, prendi un giocattolo”. Un’area, anche questa allestita dai volontari, per far giocare i più piccoli davanti al mare, nell’attesa di un parco giochi pubblico adeguato che, a Licola mare, stenta ad arrivare.