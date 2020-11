Licola, pregiudicato con obbligo di soggiorno sorpreso per strada dai carabinieri: arrestato

LICOLA. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne pregiudicato del posto. L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, nonostante fosse obbligato a pernottare presso la sua abitazione, è stato fermato da una pattuglia, mentre, si aggirava per le vie di Licola Mare. Il 38enne, con precedenti per furto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

