Licola, reflui fognari a mare dall'alveo Camaldoli e dal canale di Quarto

Reflui fognari terminano a mare dall'Alveo dei Camaldoli e dal canale di Quarto da ieri. A lanciare l'allarme è l'associazione Licola Mare Pulito attraverso il suo presidente Umberto Mercurio.

«Purtroppo da ieri abbiamo constatato che reflui fognari per i troppo pieni intasati presso la galleria Spinelli hanno invaso il canale di Quarto e l'Alveo dei Camaldoli e stanno terminando a mare - ha spiegato Mercurio - Inoltre, da ieri sera i residenti che si trovano presso la foce dopo le pompe di sollevamento del canale Abruzzese ci hanno segnalato che si sentono dei forti odori stomachevoli che li ha costretti a chiudere porte e finestre per barricarsi nelle loro abitazioni. C'è bisogno di un pronto intervento da parte delle istituzioni per evitare un vero e proprio disastro ambientale».

