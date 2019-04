Domenica 14 Aprile 2019, 21:42

Residenti di Licola e del quartiere Reginelle a Pozzuoli barricati in casa per la puzza di fogna che si sente in tutta la zona. La denuncia arriva da Umberto Mercurio di Licola Mare Pulito e Giuseppe Longobardi dell'Associazione Culturale Reginelle Quelli di Sempre: «Non possiamo uscire di casa perché la puzza ti prende allo stomaco. Non si può sopportare. Il motivo è la mancata pulizia del canale di Quarto e del collettore che arriva da Monterusciello. Nelle vicinanze ci sono anche scuole» .