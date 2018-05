Barricate contro gli extracomunitari: «Via da Licola i profughi violenti»

Sabato 12 Maggio 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 12:26

Sit in in queste ore in via del Mare a Licola da parte dei residenti che hanno sbarrato la strada con dei cassonetti della spazzatura. Una protesta pacifica contro il degrado e gli avvenimenti che hanno interessato l'area.«Siamo stufi e stanchi e non ne possiamo più - hanno dichiarato all'unisono i manifestanti -. L'incendio dell'autovettura dell'altra sera dopo la lite tra i due gruppi di extracomunitari è solo la punta dell'icerberg, siamo vittime inermi. Le istituzioni devono intervenire perché non si tratta di casi isolati. È una cosa che si ripete spesso: appena due settimane fa, sempre dopo una lite tra immigrati, due bande si fronteggiarono con bottiglie rotte. Abbiamo paura e non possiamo più accettare tutto questo per noi e per il futuro dei nostri figli. Noi non siamo razzisti e questo lo vogliamo precisare. Abbiamo scoperto che in piccoli appartamenti lungo la fascia costiera vivono anche oltre venti extracomunitari. Tutto ciò è assurdo: forze dell'ordine e istituzioni devono intervenire».