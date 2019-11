Tragedia sfiorata ieri sera in piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare. Un bus della Ctp in transito, con all'interno alcuni passeggeri, aveva raggiunto la fermata quando ad un certo punto è stato oggetto di una vera e propria sassaiola da parte di una baby gang di ragazzini. Uno dei vetri è stato completamente lesionato. L'autista è stato costretto a fermare il mezzo e a limitare la corsa raggiungendo immediatamente il deposito di Pozzuoli. Per fortuna solo tanta paura per la gente che c'era all'interno.



"Purtroppo siamo di fronte a episodi diventati sistematici e quasi quotidiani - spiega Pierino Ferraiuolo, segretario regionale della Uil Trasporti -. Sembra che, quello degli atti vandalici, sia diventato lo sport più praticato dalle baby gang, un gioco delinquenziale su cui, evidentemente, viene posta poca attenzione. D’altronde siamo in un paese dove i problemi si affrontano solamente quando accadono tragedie, una brutta consuetudine assolutamente da cambiare".

