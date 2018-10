Licola, uccide un colombo con una fucilata: denunciato e fucile sequestrato

Giovedì 18 Ottobre 2018, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - Un uomo di 46 anni è stato denunciato dalle Guardie della Lipu e dai Carabinieri Forestali della Compagnia di Pozzuoli, diretti dal capitano Claudio Di Stefano, per aver ucciso con una fucilata un colombo. Il fatto è accaduto ieri mattina nella zona tra Licola e Varcaturo. Le guardie della Lipu stavano effettuando un controllo del territorio quando hanno assistito all'uccisione del colombo da parte dell'uomo. «Anche se i colombi sono tanti e molte persone si lamentano per la loro invasività sono assolutamente proibiti da cacciare», ha spiegato Fabio Procaccini, delegato per la Campania della Lipu.Le guardie dopo aver assistito all'uccisione dell'uccello hanno fermato l'uomo e hanno chiamato i carabinieri forestali di Pozzuoli intervenuti dopo poco sul posto. L'uomo come detto è stato denunciato, mentre, il fucile è stato sequestrato. I piccioni sono considerati fauna selvatica e non sono cacciabili. Sono protetti da una direttiva della Comunità Europea e se viene ucciso un esemplare sono previste sanzioni penali. Chi abbatterà un esemplare incorrerà, infatti,nel reato previsto dall’articolo 30 lettera h della Legge sulla caccia, la numero 157.