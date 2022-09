Lido La Pietra distrutto dal fuoco: «La camorra cerca spazi a Pozzuoli»

Fiamme nel cuore della movida flegrea: un incendio, divampato nella tarda serata di sabato, ha completamente distrutto la struttura in legno e le pedane del solarium del Circolo nautico La Pietra sul lungomare di Pozzuoli, chiuso al pubblico da quasi due anni. I vigili del fuoco hanno impiegato molte ore per domare le fiamme e sono stati costretti, per motivi di sicurezza, a interdire il passaggio di autovetture e moto nell’intera zona che fa da cerniera tra l’area flegrea e i locali del by-night di Coroglio: carabinieri e polizia, che hanno avviato i primi accertamenti, non escludono alcuna pista, ma l’ipotesi della matrice dolosa dell’innesco delle fiamme è considerata la «più verosimile» al momento.

Un bagliore nel cuore del sabato sera. E poi il crepitio delle fiamme e il fumo, denso e acre, che ha avvolto a folate i numerosi balconi e terrazzi che si affacciano su quel tratto di lungomare con vista mozzafiato sull’isolotto di Nisida. Un inferno in pochi minuti, al punto da convincere la polizia municipale, allertata da decine di telefonate arrivate alla centrale operativa, a tagliare in due via Napoli con la chiusura di un tratto di strada di quasi un chilometro e l’inevitabile ripercussione sul traffico della movida serale, andato letteralmente in tilt fino all’alba di domenica. «Ad un tratto abbiamo visto, dalle finestre aperte, una colonna di fumo scura e abbiamo sentito urlare in strada – ha raccontato agli agenti della polizia municipale di Pozzuoli uno dei residenti nel palazzo che si trova sul lato opposto del circolo andato in fumo – Le fiamme sono divampate in pochi minuti, bruciando tutto».

Hanno resistito a malapena al fuoco soltanto le lamiere ondulate del tetto, mentre le ringhiere e la piattaforma di legno, sulla quale fino a qualche tempo fa centinaia di persone prendevano il sole di giorno e si scatenavano sulle note dei più famosi dj di notte, sono state incenerite. Ieri mattina i poliziotti sono tornati sul posto per compiere altri accertamenti: da un lato hanno cercato di individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver registrato la presenza di qualcuno, prima del rogo, nella struttura e, soprattutto, hanno concentrato i loro rilievi nella zona a ridosso del muro di contenimento al confine con il marciapiede di via Napoli per trovare eventuali punti di innesco doloso delle fiamme. La zona, infatti, è una delle più belle e rinomate dell’intera area flegrea e forse qualcuno, soprattutto negli ambienti della camorra locale che cerca nuovi equilibri economici oltre al business dello spaccio di droga – ragionano gli inquirenti – potrebbe aver messo gli occhi su quel pezzo dismesso e abbandonato di arenile da rilevare e riqualificare.

Per adesso solo congetture, che dovranno essere suffragate da una serie di riscontri che passeranno, innanzitutto, attraverso l’analisi aggiornata della proprietà del Circolo Nautico, interessato negli ultimi anni della sua attività da una serie di passaggi di proprietà. Ma l’attenzione investigativa si indirizza anche sulle visure camerali aggiornate e sulla verifica se, in quel tratto di arenile, erano già previsti nuovi investimenti sia pubblici che privati o richieste di cambi di destinazione urbanistica, visto che si trova a ridosso sia del nuovo parcheggio dell’ex Cava Regia che del Multipiano dei Gerolomini. Tra l’altro, l’episodio della scorsa notte è stato inserito dai carabinieri nel fascicolo, che sta diventando sempre più voluminoso, dei tanti incendi registrati in questi ultimi tre mesi ai danni di strutture aperte al pubblico e chalet in provincia di Napoli, l’ultimo episodio dei quali avvenuto lo scorso 13 agosto, ai danni di uno chalet nella zona del centro di Giugliano.