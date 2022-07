«Lidoo.it», a Napoli attiva l'applicazione per prenotare l'ingresso a spiagge libere

E’ attiva a partire da oggi l'app per prenotare l’ingresso nei tratti di spiaggia liberi dei lidi: Spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena. In questi lidi, per ragioni di ordine pubblico e per evitare eventuali assembramenti, atteso l’incremento dei contagi da Covid 19, l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, d'intesa con la Giunta Comunale e i titolari delle concessioni balneari limitrofe a queste spiagge, ha fissato le seguenti modalità di fruizione:

- Spiaggia delle Monache, unitamente a tratto di spiaggia pubblica ricompresa tra Palazzo Donn’Anna e Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena: l’accesso giornaliero è consentito in un'unica fascia oraria 8.30-17.30 nel numero massimo di 400 persone. E' possibile la prenotazione alle predette spiagge, secondo sistema digitale offerto a titolo gratuito dalla ditta Maylab S.r.l., collegandosi al link: www.lidoo.it/tour/spiaggia-delle-monache, dove in tempo reale potrà conoscersi la capienza disponibile delle spiagge alla data prescelta. - Spiaggia ricompresa tra palazzo Donn’Anna e Bagno Ideal: l’accesso giornaliero è consentito in un'unica fascia oraria 8.30-17:30 nel numero massimo 24 persone , di cui n. 12 accessi saranno garantiti attraverso il «Bagno Ideal» e n. 12 accessi attraverso il «Bagno Elena» con ingresso da via Posillipo 12 e via Sermoneta 19. Anche in questo caso è possibile la prenotazione secondo sistema digitale offerto a titolo gratuito dalla ditta «Maylab S.r.l», collegandosi al link www.lidoo.it/tour/spiaggia-compresa-tra-palazzo-donnanna-e-bagno-ideal/, dove in tempo reale si potrà conoscere la capienza disponibile delle spiagge alla data prescelta.

L’ingresso è consentito ai maggiorenni. I minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto. Ai fini del rispetto delle modalità fissate, il personale dei lidi potrà all'occorrenza procedere all’identificazione delle persone per conoscerne l’età anagrafica. «Come avevamo previsto – ha dichiarato l’assessore all’ambiente e al mare, Paolo Mancuso – da oggi l’accesso alle spiagge pubbliche di Napoli sarà regolamentato grazie ad un'applicazione. Voglio ringraziare personalmente Stefano Cicala e Alessandro Recano della «Maylab Srl», proprietari del portale di Booking «LIDOO.IT», che ci hanno messo a disposizione gratuitamente il loro portale per l'accesso controllato alle spiagge. E’ chiaro che la necessità si presenta essenzialmente nel fine settimana quando l’accesso ai lidi è maggiore, ma in questo modo abbiamo un sistema di prenotazione trasparente e di facile uso per tutti».