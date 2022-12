Prende forma il progetto della linea 10 della metropolitana Afragola-Napoli. Ieri a Palazzo Santa Lucia la firma del protocollo d'intesa tra Comune di Napoli, Regione Campania e Città metropolitana, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e del sindaco Gaetano Manfredi. Con l'intesa viene affidato ad Eav, individuato come soggetto attuatore, il compito di redigere i bandi di gara per il progetto esecutivo e per le opere da effettuare. Il valore complessivo in termini economici è di 2 miliardi di euro, 1,5 già finanziati.

APPROFONDIMENTI Anm, a Napoli poco personale: la “navetta” di Natale affidata a ditte private A Napoli Teoresi cerca 50 ingegneri e profili stem per progetti su tecnologie di frontiera Trenitalia Winter Experience, la nuova offerta invernale dall'11 dicembre: più collegamenti anche al Sud

L'ambizioso e strategico progetto - come anticipato da Il Mattino nei mesi scorsi - si divide in due lotti. Il primo prevede il collegamento tra l'aeroporto di Capodichino, la stazione alta velocità di Afragola e l'anello metropolitano di Napoli, coprendo circa 12,35 chilometri con 13 stazioni (Cavour, Foria, Carlo III, Ottocalli, Leonardo Bianchi, Baffo di Arzano, Di Vittorio, Casavatore San Pietro, Casoria Casavatore, Casoria centro, Casoria Afragola, Afragola Garibaldi, Afragola Centro, Afragola Alta velocità) posizionate ad una distanza media una dall'altra di circa 800 metri. Il secondo lotto prevede il cosiddetto Baffo di Arzano, con ulteriori due stazioni (Arzano centro e Casavatore Arzano). L'ipotesi di collegamento verso Arzano è in fase di progettazione, per un valore di 450 milioni di euro. Una volta terminata la linea 10 si ipotizza un bacino di utenza di 200mila passeggeri al giorno e circa 44 milioni in un anno. Il tracciato prevede poi quattro punti di interscambio con altre linee delle reti di trasporto esistenti o in corso di realizzazione: Nodo Cavour (linea 2)-Museo (linea1); Nodo Di Vittorio (Eav-linea1); Nodo Casoria-Afragola in corrispondenza dell'intersezione della linea ferroviaria Rfi; Nodo Napoli Afragola in corrispondenza della stazione alta velocità. Entro giugno 2023 partiranno le gare per i lavori.

«Questo progetto di linea 10 allarga la città di Napoli e rientra nella nostra idea di avere un collegamento metro che sia come quello di Milano, non limitato solo all'interno della città ma aperto anche ai Comuni dell'hinterland» ha spiegato Manfredi. «È l'unico modo - ha aggiunto - per ridurre il numero di auto che viene in città, così chi vive ad Afragola, Casoria prenderà la metropolitana». De Luca invece detta i tempi: «È un impegno assunto quattro anni fa. Siamo partiti con una progettazione che ci ha consentito poi di candidarci a questo finanziamento». L'obiettivo adesso è bruciare i tempi: «Si tratta di un'opera straordinaria su cui dobbiamo accelerare - ha ribadito l'ex sindaco di Salerno - occorre acquisire pareri ambientali, pareri di soprintendenze, nell'obiettivo di andare in gara a metà del prossimo anno e di avere poi il completamento del finanziamento per un altro mezzo miliardo di euro. È davvero una di quelle opere destinata a cambiare il volto del territorio».