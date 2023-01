Linea 1 del metrò di Napoli ferma nel giorno dello sciopero benzinai

Non solo lo sciopero dei benzinai. Domani, mercoledì 25 gennaio, la linea 1 della metropolitana di Napoli resta chiusa dalle 9,30 alle 12,30 per lo svolgimento delle nuove tecniche dei nuovi treni. Il primo convoglio della Caf è già entrato in funzione, il secondo potrebbe circolare a partire dal mese di febbraio 2023. Disagi sulla tratta Piscinola - Garibaldi. Come servizio sostitutivo, per il percorso più richiesto, intorno alla zona ospedaliera, da Piscinola, l'Anm ha attivato la linea 665.

Intanto, per ridurre le difficoltà degli automobilisti rimasti a secco, è stata diffusa la mappa degli impianti aperti anche oggi in città.