Napoli, stop alla linea 2 della metro sabato e domenica per lavori a piazza Amedeo

A causa di lavori previsti alla stazione di piazza Amedeo sabato 11 e domenica 12 gennaio non circoleranno treni della linea 2 della metropolitana tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra che, nei giorni indicati, sarà capolinea per i collegamenti con Salerno, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata Centrale.

Un servizio di bus navetta sarà attivo tra San Giovanni Barra e Napoli Centrale. La stazione di Campi Flegrei sarà capolinea per i collegamenti con Pozzuoli, mentre alcuni treni da e per Caserta avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale. Nel dettaglio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) realizzerà, nel prossimo fine settimana, interventi preparatori per demolizione e rinnovo della seconda passerella pedonale nella fermata Napoli Piazza Amedeo della Linea 2 metropolitana.

I lavori, che saranno completati per fasi, consentiranno ai viaggiatori di utilizzare moderni sovrappassi per raggiungere più agevolmente i binari o l'uscita lungo percorsi non solo più gradevoli sotto l'aspetto visivo, ma anche più funzionali. Dopo gli interventi di rinnovo che hanno interessato anche l'impianto di illuminazione, ora dotato di lampade a led ad alto rendimento e risparmio energetico, e gli spazi destinati alla prossima installazione di ascensori, oggi è stata aperta la passerella lato Mergellina che si presenta già con le nuove caratteristiche architettoniche. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle stazioni e su tutti i canali di vendita Trenitalia, aggiornati con le variazioni all'offerta commerciale.

