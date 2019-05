Napoli: donna ferita sulle scale mobili, caos e ritardi per il metrò linea 2

Giovedì 9 Maggio 2019, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 15:49

Caos e ritardi sulla linea 2 della Metropolitana tra Pozzuoli-San Giovanni. Si registrano ritardi fino a trenta minuti e cancellazioni dei treni in entrambe le direzioni. Lo stop deriva dalle operazioni di soccorso a una passeggera che al momento si trova su un treno nella stazione Garibaldi: la donna si è ferita sulle scale mobili nella stazione Montesanto ed è comunque riuscita a salire a bordo del convoglio. Il personale è in attesa dell'ambulanza.La protagonista della vicenda si chiama Claudia e ha 21 anni. Al suo fianco la madre: «È caduta mentre scendeva sulle scale mobili, ma nella stazione di Montesanto sembra che non ci fosse possibilità di soccorso. Così l'abbiamo fatta salire a bordo per arrivare a piazza Garibaldi». La ragazza ha un piede gonfio e un taglio profondo sulla caviglia.