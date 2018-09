Venerdì 21 Settembre 2018, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre in piazza Plebiscito sarà installato il cantiere per eseguire le opere connesse con la realizzazione della ultima camera di ventilazione della linea 6, nella tratta Chiaia-Municipio. Lo fa sapere il Comune di Napoli con una nota. «L’opera è costituita da un pozzo verticale - si legge - eseguito riutilizzando le opere esistenti realizzate in ambito LTR90 e un cunicolo orizzontale di diametro pari a circa 3 metri di collegamento alla galleria di linea. Lungo quest’ultima già sono in corso le opere di esecuzione del preimbocco al futuro collegamento».Si procederà prima ad una delimitazione provvisoria delle aree, entro la quale sarà realizzata la recinzione definitiva che occuperà una superficie di circa 1800 metri quadri, nella fase di maggiore estensione, a fronte di 25mila metri quadri dell’intera superficie della piazza. A fine lavori sarà ripristinato lo stato dei luoghi confermando il calpestio della piazza e il suo disegno.