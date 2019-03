Giovedì 21 Marzo 2019, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva la droga nel terreno di casa ma il nascondiglio è stato svelato e così un 38enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Boscoreale. L'uomo, che è già noto alle forze dell'ordine ed è di Boscoreale, è finito in manette per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. I militari dell'arma hanno perquisito la sua abitazione e il terreno intorno, recintato e chiuso da un cancello, trovando e sequestrando la droga nascosta sotto alcune lamiere in una busta di plastica. In tutto sono stati trovati panetti di hashish per quasi 1,5 kg.