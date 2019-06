Mercoledì 19 Giugno 2019, 14:46

Il Circolo Rari Nantes ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del “Gran Galà di Beneficenza” in programma venerdì 21 giugno alle ore 20 a Villa Signorini ad Ercolano. Il “Club Lions Portici Miglio d’Oro”, associazione attenta e proattiva sul territorio nel perseguire la nobile filosofia del “We Serve” - che accomuna il mondo Lionistico a livello internazionale - per l’ottavo anno consecutivo affiancherà l’A.v.e.p.- Associazione Volontari Ematologia Pascale, realizzando l’oramai tradizionale ed atteso “Gran Galà di Beneficenza” in programma il prossimo venerdì 21 giugno 2019 – alle ore 20 - nell’ormai insostituibile ed incantevole settecentesca “Villa Signorini” di Ercolano che è anche sede del Club Lions organizzatore.Notevolmente cresciuto negli anni in termini di partecipazione di pubblico e di qualità artistica, il “Gran Galà” è un appuntamento atteso dall’A.v.e.p. e dall’istituto Pascale, nonché dall’associazione Lionistica che riconosce questo “service” come uno - se non il più importante - realizzato sul territorio allo scopo di raccogliere fondidestinati all’Associazione Volontari Ematologia Pascale che li utilizzerà appunto a favore del reparto di Ematologia dell’Istituto Tumori di Napoli impegnandoli in assistenza medica domiciliare, ricerca, acquisto farmaci per le famiglie bisognose, assistenza psicologica agli ammalati ed ai loro familiari, gestione segreteria e, non ultimo, nel mantenimento perenne di abbonamenti “Sky” nelle stanze del reparto per una più confortevole degenza ospedaliera dei malati ricoverati. Numerosi gli artisti di fama nazionale ed internazionale che, negli anni, si sono alternati nello splendido scenario di “Villa Signorini” per affiancare questa lodevole iniziativa. Anche la prossima edizione continuerà sulla scia delle precedenti, proponendo un cartellone di altissimo contenuto artistico. Sotto l’attenta e professionale regia di Sergio Striano, e l’impeccabile conduzione degli affermati presentatori Gaetano Gaudiero eMariasilvia Malvone, si esibiranno - donando il loro straordinario ed amichevole contributo - la cantante Monica Sarnelli; le splendide voci di Massimo Masiello, Gianfranco Caliendo e Flora Contento; i popolarissimi ed acclamati attori Massimo Carrino e Massimo Burgada con la loro esilarante comicità; l’attesissima sfilata dell’Atelier Malibù di Elena Ippolito con le nuove proposte moda-donna; Irma Cardano con gli allievi della sua pluri-premiata (anche a livello internazionale) scuola di danza “Ivir Danza” a far da cornice coreografica all’intero spettacolo. All’evento ci sarà anche l’autore Lello Marangio che presenterà il suo ultimo libro “Al mio segnale scatenate l’infermo” edito da “Homo Scrivens”. Annunciata nel corso della serata anche la presenza di alcuni “Ospiti a sorpresa".Gli scatti di Romina Romano e le videoriprese di Comuni-Care di Ivan Scognamiglio, fisseranno le immagini di una serata che si prospetta essere indimenticabile per il contenuto artistico e per la nobile causa per la quale viene realizzata. Le frequenze di Radio Amore consolideranno un duraturo rapporto di media-partner della serata. L’ormai vincente formula della “cena-spettacolo” con servizio al tavolo sarà riproposta ancora quest’anno e la partecipazione prevede un ticket dal contributo minimo di euro 50 a persona. Novità di quest’anno, sempre nel segno della solidarietà e della sensibilizzazione alle nobili cause proposte dal Club Lions Portici Miglio d’Oro, è quella di aver integrato un gruppo di giovani diversamente abili appartenenti all’associazione “Si può dare di più” nel servizio di welcome drink-aperitivo che sarà offerto agli ospiti all’arrivo a “Villa Signorini”. L’associazione è impegnata da anni al progetto di inserimento nel modo del lavoro (istituto alberghiero servizio accoglienza e ristorazione) di ragazzi affetti da patologie che prevedono un percorso di tutorato.