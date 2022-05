Arrestati per furto aggravato tre cittadini georgiani. A intervenire i militari – allertati dal 112 – che sono entrati in un esercizio commerciale in via Guindazzi a Pollena Trocchia. I tre sono stati sorpresi a trasportare alcune bottiglie di liquore e altra merce per un valore di 400 euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, sequestrati gli arnesi utilizzati per commettere il reato.