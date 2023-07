Liste di attesa troppo lunghe in Campania: la Regione corre ai ripari e vara un piano straordinario per sfoltire le code e accelerare l'accesso a ricoveri e prestazioni ambulatoriali di migliaia di cittadini costretti ad attendere mesi e fino a un anno per ricevere le cure perse durante il Covid e prenotate negli ultimi due anni. Obiettivo del programma, varato con delibera di Giunta, è dunque recuperare il terreno perso negli ultimi due anni soprattutto a causa delle carenze di personale scoperte nella fase di uscita dall'emergenza Covid e dopo i tagli imposti dai 10 precedenti anni di commissariamento. Nel 2022 è stato un mezzo flop l'utilizzo dei fondi extra (500 milioni su scala nazionale di cui circa 90 assegnati alla Campania) messi nel piatto da Mef e Ministero della Salute.

La Campania ha utilizzato meno del 50 per cento del finanziamento e recuperato meno del 50 per cento delle prestazioni attese. Con questo nuovo Programma operativo 2022-24 la Regione si impegna ad una puntuale attività di ricognizione volta a rilevare la concreta capacità delle aziende sanitarie per procedere entro il 31 dicembre di quest'anno al l'azzeramento di tutti gli arretrati assistenziali. Per il 2023 è previsto l'utilizzo delle somme assegnate nel 2021 e 2022 e non impiegate al 31 dicembre 2022. In soldoni si tratta di 22 milioni a disposizione delle aziende sanitarie pubbliche (asl e ospedali) e più o meno altrettanto per i privati accreditati cui si aggiungono le economie del budget assegnato nel 2020 per altri 15 milioni di euro circa. Tutti fondi da utilizzare entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente per il recupero delle liste di attesa.

Sul piano operativo si riprendono per tutto il 2023 le visite, prestazioni, ricoveri e indagini da effettuare in extraorario, di pomeriggio o nei fine settimana, remunerando i team sanitari con i fondi disponibili o oltre i limiti dei tetti di spesa per gli accreditati. La Regione fornisce indirizzi alle aziende di utilizzare i fondi che non sono riuscite a spendere nel 2021 e nel 2022. Recuperate anche altre economie che sono destinate ad integrare i budget dei privati accreditati sia per l'assistenza ospedaliera e per quella specialistica ambulatoriale, in aggiunta ad altri fondi destinati allo scopo in virtù di deroghe alla spending review. Questi budget verranno formalizzati nelle prossime settimane. Le aziende pubbliche, invece, avviano da subito i propri piani operativi basati su incremento delle prestazioni aggiuntive, prolungamento degli orari, aperture nei weekend e altre soluzioni in base alle necessità e specificità di ciascuna azienda. Fondamentale sarà l'allineamento dei tempi di attesa e dei volumi delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate in regime istituzionale rispetto ai tempi di attesa e dei volumi delle stesse prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria (intramonia) con l'obbligo di tirare il freno a queste ultime (già scattato nelle settimane scorse) se esuberano dall'attività ordinaria gratuita per i cittadini.