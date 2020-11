Liste d'attesa al Pascale, sospeso primario: operava pazienti a pagamento

Non potrà esercitare la professione medica per dodici mesi. È questa la misura interdittiva applicata nei confronti di Raffaele Tortoriello, primario al Pascale, di recente coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria legata a presunte molestie subite da una sua paziente in ospedale.

Questa volta al dottor Tortoriello vengono contestati quattro episodi di concussione posti in essere, negli anni, nella sua qualità di pubblico ufficiale (ovvero di dirigente medico dell'Istituto Pascale di Napoli), ai danni di quattro pazienti affette da neoplasie al seno, attraverso uno schema fondato sullo stato di soggezione delle pazienti rispetto alle liste di attesa riservate a chi è in attesa di un intervento chirurgico.

Inchiesta condotta dal pm Woodcock e dall’aggiunto Lucantonio, ci sarebbe stata la prospettazione dell'urgenza dell'intervento chirurgico di fronte all’impossibilità di eseguirlo in tempi brevi presso l'Istituto tumori Pascale di Napoli, con la conseguente necessità ad essere da lui stesso operate privatamente e a pagamento presso la clinica privata Posillipo di Napoli.

Difeso dai penalisti Antonio Abet e Ugo Raia, anche in questa occasione il primario si dice pronto a replicare alle accuse e a dimostrare la correttezza della propria condotta.

