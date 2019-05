Rissa tra immigrati a Napoli, la sfida a colpi di bottiglie rotte

Martedì 21 Maggio 2019, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 11:19

Sono stati denunciati dai carabinieri, i due stranieri soccorsi ieri mattina, in ospedale per ferite da taglio anche sul volto. L'episodio di sangue è stato ricostruito dai militari della stazione Borgo Loreto che hanno ritenuto i due uomini di origine marocchina, entrambi responsabili del reato di lesioni gravi per essersi colpiti a vicenda con cocci di bottiglie.Secondo quanto accertato dai carabinieri, i due extracomunitari, uno di 39 anni e l’altro di 30 ed entrambi senza fissa dimora, erano in un appartamento in via Gianturco, luogo dove è scoppiata la lite furibonda. Dopo urla, imprecazioni e minacce i due marocchini si sono colpiti con dei cocci di vetro, ottenuti rompendo alcune bottiglie contro il pavimento.Al momento, i due feriti sono stati dimessi con prognosi di 10 giorni ciascuno, dall'ospedale Loreto Mare dove erani stati assistiti nella tarda mattinata di ieri.