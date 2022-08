Sangue nel Napoletano. Un uomo nella serata di ieri è stato ferito a coltellate a Castellamare di Stabia, Napoli. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto e sembra si tratti di una lite culminata nell'aggressione. L'uomo si trova in ospedale con ferite a un braccio e a un fianco, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere presenti sul luogo della vicenda.