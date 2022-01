Lite e ingorgo sulla Statale Sorrentina: denunciato ragazzo con un coltello

Ieri notte gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento, durante il servizio di vigilanza stradale, hanno notato un rallentamento del traffico veicolare sulla Statale Sorrentina. I poliziotti, giunti al Km 26 all’altezza dell’ingorgo, hanno visto al centro della strada due ragazzi che discutevano animatamente e, dopo essersi avvicinati, li hanno invitati a spostarsi dalla strada.

Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, gli operatori hanno trovato uno di loro in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 17 cm e, per tale motivo, lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di arma da taglio,.