Padre morto, lite per l'eredità: donna minaccia i fratelli col coltello nel Napoletano

Martedì 25 Giugno 2019, 15:04

Gli agenti del commissariato di Pompei hanno denunciato una donna di 46 anni per minacce aggravate.I poliziotti sono intervenuti in via Plinio per una lite familiare legata a dissidi sull'eredità del genitore defunto.Una donna armata di un coltello da cucina di oltre 30 cm ha aggredito i due fratelli minacciandoli di morte, pretendendo che lasciassero l’appartamento dove tutti e tre vivevano. Poi ha afferrato un altro coltello continuando a minacciare i fratelli, che si sono rinchiusi nella camera da letto e hanno chiamato il 113.