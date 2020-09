«Poteva scapparci il morto», ripetono i medici dell'Ospedale del Mare, mentre continuano a suturare le decine di ferite seminate sul corpo di quei tre uomini arrivati al pronto soccorso dell'ospedale napoletano. Uno di loro è ricoverato nel reparto di rianimazione, perché uno dei colpi ha raggiunto anche l'arteria femorale. Sono allo stesso tempo protagonisti e vittime della terribile lite tra ex parenti finita a coltellate, domenica sera, a Pollena Trocchia.

LA VICENDA

L'incredibile storia, raccontata da testimonianze, indagini e referti medici e tuttora al vaglio degli investigatori, comincia domenica sera. Quando due uomini, un 42enne di Volla e un 42enne di Ercolano si recano a casa dell'ex marito della sorella di uno dei due, un 37enne residente a Pollena Trocchia. Un'occasione per discutere su come gestire il rapporto tra quest'ultimo e la figlia che l'uomo aveva con la sorella dell'uomo nato a Volla. Una situazione molto delicata e complessa da gestire. E così basta una piccola miccia per scatenare l'inferno. Il confronto che sulla carta doveva essere pacifico diventa una lite furibonda senza esclusione di colpi. Prima volano insulti e poi, in me che non si dica, dalle parole si è passati alle mani. Spintoni, calci e schiaffi. Almeno fino a quando non è spuntato un grosso coltello da cucina. Le prime indagini sono partite dopo che il drappello presente all'interno dell'ospedale ha segnalato la presenza in pronto soccorso dell'uomo in gravi condizioni ai militari dell'arma della tenenza di Cercola.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe stato l'uomo residente a Pollena Trocchia in preda alla rabbia a impugnare l'arma. E sarebbe stato lui a colpire con una coltellata l'uomo di Ercolano che aveva accompagnato l'ex cognato del feritore. Durante la lite anche gli altri due uomini coinvolti hanno riportato delle escoriazioni e ferite ritenute guaribili in poco più di due settimane dai medici del pronto soccorso. Il 42enne di Ercolano, grazie al tempestivo intervento dei medici dell'Ospedale del Mare pare non sia in pericolo di vita anche se ancora ricoverato nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. La prognosi resta riservata ma l'intervento chirurgico di ricucitura del taglio è andato bene. Importanti saranno le prossime ore per valutare i tempi di ripresa dell'uomo.

LE INDAGINI

In queste ore i militari dell'arma della tenenza di Cercola indagano a trecentosessanta gradi per ricostruire la dinamica della lite e determinare le eventuali colpe. I protagonisti della grave vicenda, che poteva finire in tragedia, saranno ascoltati. Accertamenti importanti per gli investigatori. Per ora, infatti, a dispetto della prima ricostruzione resa nota, non ci sono ancora denunciati. Al vaglio degli investigatori potrebbero finire anche le immagini di videosorveglianza della zona. Il fascicolo è comunque stato inviato alla Procura di Napoli che disporrà eventuali nuovi accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto domenica sera nella piccola città ai piedi del Vesuvio. L'unica certezza, per ora, è che senza l'immediato intervento del personale medico del pronto soccorso e senza la prontezza dei chirurghi dell'Ospedale del Mare quella lite tra ex familiari sarebbe potuta davvero finire in tragedia.

