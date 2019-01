Martedì 1 Gennaio 2019, 12:48

Quattro coltellate al fratello al culmine di una lite familiare. I fatti nella tarda serata di ieri, a Calvizzano, piccolo comune del Napoletano. I carabinieri della locale stazione, a ridosso dell'inizio dei festeggiamenti per il nuovo anno, hanno arrestato V.V., 46 anni. La donna, a seguito di una futile lite familiare, ha ferito con quattro coltellate, non in punti vitali, il fratello convivente di 47 anni. Il personale medico del118, intervenuto sul posto, ha trasportato il malcapitato presso il pronto soccorso Giugliano in Campania, dove l'uomo è stato medicato per le ferite riportate. I militari dell'Arma hanno sequestrato il coltello utilizzato. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in un'altra abitazione.