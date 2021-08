Lite finisce nel sangue nel Napoletano uomo ricoverato in prognosi riservata

La scorsa notte, a San Vitaliano, i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale Stazione hanno arrestato 4 persone tra i 46 e i 31 anni per tentato omicidio in concorso e danneggiamento aggravato. A piazza De Curtis, i 4 arrestati - tutti del posto - hanno litigato per futili motivi con un 40enne, anche lui di San Vitaliano.

La lite però è degenerata e il 40enne è stato aggredito dal branco. Durante l'aggressione la vittima è stata colpita con un tirapugni e colpita all'addome da quattro fendenti. Gli aggressori hanno danneggiato anche due auto dell'uomo infrangendone i lunotti posteriori.

Le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e di arrestare i responsabili. Il 40enne aggredito è stato soccorso da personale sanitario ed è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Nola.